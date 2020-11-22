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Турецкие военные будут в мониторинговом центре по Карабаху в течение года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Турецкие военные специалисты будут действовать в совместном с РФ мониторинговом центре по Нагорному Карабаху в течении одного года, сообщило в воскресенье Анатолийское агентство новостей со ссылкой на министерство обороны Турции.

"Работа наших военных в совместном с Россией центре продлится один год", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и руководителя военного ведомства Турции Хулуси Акара.

Накануне Акар сообщил, что Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан. Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с РФ центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Турция Нагорный Карабах

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