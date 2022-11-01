Парламент Турции поддержал продление на год пребывания турецких военных в Азербайджане

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Турции во вторник продлили на год пребывание в Азербайджане турецких военных, осуществляющих функции мониторинга, сообщает агентство "Анадолу".

Депутаты проголосовали за соответствующий закон на пленарном заседании. "Таким образом, с 17 ноября 2022 года срок миссии турецких военных в Азербайджане будет продлен еще на один год", - поясняет агентство.

Оно отмечает, что речь идет о пребывании военных Турции в совместном турецко-российском мониторинговом центре по Карабаху.