В Турции подготовились к переброске военных в Азербайджан

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан, заявил в субботу турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее в ноябре депутаты парламента Турции одобрили закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с Россией центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Срок действия мандата определен одним годом.