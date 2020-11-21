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В Турции подготовились к переброске военных в Азербайджан

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Турция в скором времени приступит к переброске военных в Азербайджан, заявил в субботу турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"В ближайшее время турецкие военные отправятся в Азербайджан. Сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку", - приводит его слова агентство Anadolu.

Ранее в ноябре депутаты парламента Турции одобрили закон, предусматривающий отправку турецких военных в Азербайджан.

Предполагается, что эти военнослужащие будут задействованы в работе создаваемого совместно с Россией центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Срок действия мандата определен одним годом.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 21 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Турция Азербайджан Нагорный Карабах

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