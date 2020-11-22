Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Движение на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ, которое накануне было разрешено только для легковых автомобилей, восстановлено и для других видов транспорта.

"Проезд на автомагистрали свободен для всех видов автотранспорта", - сообщает в воскресенье департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Вместе с тем отмечается, что на участке Гудаури-Коби движение должно осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели. Как сказали в департаменте, машины с прицепами и полуприцепами и автобусы вместимостью свыше 30 мест должны передвигаться в тоннелях односторонне.

За соблюдением установленных ограничений следит патрульная полиция, предупреждает ведомство.

С вечера 18 ноября из-за интенсивного снегопада проезд через Крестовый перевал был закрыт сначала для большегрузных автомобилей, а позже в тот же день из-за опасности схода лавин - и для всех других видов автотранспорта.