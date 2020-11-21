Военно-Грузинскую дорогу открыли для автобусов и легковых автомобилей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - По Военно-Грузинской дороге в субботу вечером открыто движение на выезд из России для легковых автомобилей и автобусов, ограничения для большегрузного автотранспорта сохраняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"Движение открыто в связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", - отмечается в сообщении ведомства.

В МЧС призывают избегать поездок в данном направлении.

Движение на Военно-Грузинской дороге было закрыто для всех видов транспорта с 23:00 мск среды из-за ухудшения погоды. Открытия движения по дороге на границе ожидают 690 большегрузов.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.