Движение на Военно-Грузинской дороге разрешили в объезд тоннелей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Движение транспорта на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении России, которое с 23 ноября из-за опасности схода лавин разрешалось только через лавинозащитные тоннели, допустимо и по объездным дорогам.

В субботу департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии сообщил, что, по данным Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби уровень лавинной опасности незначительный. Как заявляет ведомство, "соответственно, можно пользоваться дорогами в объезд всех пяти лавинозащитных тоннелей".

При этом отмечается, что на данном участке движение транспорта должно осуществляться в безостановочном режиме. Передвижение в этом режиме осуществляется под надзором патрульной полиции, предупреждает департамент.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.