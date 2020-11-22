В Вашингтоне подтвердили выход из Договора по открытому небу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности США подтвердил в воскресенье, что Штаты более не являются участником Договора по открытому небу.

"Сегодня исполняется шесть месяцев с того момента, как США уведомили о выходе из договора по открытому небу. Теперь мы более не являемся участником соглашения, которое на протяжении лет грубо нарушала Россия", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Совета.

По словам главы Совета национальной безопасности США Роберта О'Брайена, "президент США всегда ставил Америку на первое место, объявляя о выходе из устаревших договоров и соглашений, которые служили интересам противников ценой нашей национальной безопасности".

21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу. Страна покидает соглашение через шесть месяцев после официального уведомления партнеров.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него, и для этого должно сообщить о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие государства-участники о таком уведомлении.