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345 человек задержаны до суда после воскресных протестов в Белорусии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - 345 человек ожидают суда после акций протеста в воскресенье в Белоруссии, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в понедельник.

"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек", - сказала Чемоданова.

"В различных районах Минска протестующие собирались группами. Граждан неоднократно предупреждали о соблюдении правопорядка и мер дорожной безопасности, однако отдельные из них выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств", - рассказала Чемоданова.

22 ноября в Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, задерживали участников и применяли спецсредства. Утром в Минск направили военную технику и огородили центральные площади. Из-за протестов в столице Белоруссии закрывали более 10 станций метро, несколько часов не было мобильного интернета.

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По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике было задержано 389 человек. Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Гродно, Бресте, Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, посёлке Боровляны под Минском.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия

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