Более 300 человек задержали на белорусских акциях протеста

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике задержано более 300 человек.

В списках "Весны" сейчас 304 человека, он продолжает дополняться. Нескольких задержанных уже отпустили.

Больше всего задержаний, пол данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Гродно, Бресте, Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, посёлке Боровляны под Минском.

22 ноября в Минске и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства. Утром в столицу была направлена военная техника, огорожены центральные площади. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет отсутствовал несколько часов.