Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:52Заразились
на 22.11В России 2 089 329+24 581В мире 58 143 122+579 039

Более 300 человек задержали на белорусских акциях протеста

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в воскресенье в республике задержано более 300 человек.

В списках "Весны" сейчас 304 человека, он продолжает дополняться. Нескольких задержанных уже отпустили.

Больше всего задержаний, пол данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Гродно, Бресте, Новополоцке, Заславле, Пинске, Ляховичах, посёлке Боровляны под Минском.

22 ноября в Минске и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания, применяли спецсредства. Утром в столицу была направлена военная техника, огорожены центральные площади. Из-за протестов в столице закрывали более 10 станций метро, мобильный интернет отсутствовал несколько часов.

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Лидеры G20 приняли декларацию по итогам саммита

В Дагестане задержан начальник отдела полиции по Кизлярскому району

Российские миротворцы сопроводили более 1400 беженцев в Степанакерт

Российские миротворцы сопроводили более 1400 беженцев в Степанакерт
Выборы в США - 2020

Штаб анонсировал первые назначения в администрации Байдена

Штаб анонсировал первые назначения в администрации Байдена

Правозащитники насчитали более 200 задержанных на акциях в Белоруссии

В Вашингтоне подтвердили выход из Договора по открытому небу

Трамп подверг критике СМИ за фейковую информацию о его участии в G20

МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на акциях в Минске

МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на акциях в Минске

Песков усомнился в будущем Договора по открытому небу после выхода США

В Помпеях нашли останки двух жертв извержения вулкана

В Помпеях нашли останки двух жертв извержения вулкана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');