В Минске пенсионеры вышли на "марш мудрости"
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Белорусские пенсионеры вышли на "марш мудрости" в Минске. Как передает TUT.BY, участники акции идут по проспекту Независимости в сторону центра.
Милиция предупреждает их, что мероприятие не санкционировано, и просит разойтись.
По оценкам очевидцев, в марше участвует несколько сотен человек. В руках у пенсионеров бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами остановить насилие со стороны силовиков и призывами к отставке действующего президента Александра Лукшенко. На некоторых плакатах имя гражданского активиста Романа Бондаренко, погибшего после столкновения с неизвестными в своем дворе из-за бело-красно-белых ленточек.
Возле здания КГБ люди ненадолго остановились, скандируя "Трибунал!" и "Фашисты!"
Колонну сопровождают микроавтобусы с силовиками.
Движение транспорта по проспекту Независимости частично закрыто. Метрополитен примерно на полчаса закрывал один из вестибюлей станции метро "Площадь Ленина", из которого можно попасть к Красному костелу, откуда стартовала акция.
Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов 9 августа.