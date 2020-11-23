Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:11Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

В Минске пенсионеры вышли на "марш мудрости"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Белорусские пенсионеры вышли на "марш мудрости" в Минске. Как передает TUT.BY, участники акции идут по проспекту Независимости в сторону центра.

Милиция предупреждает их, что мероприятие не санкционировано, и просит разойтись.

По оценкам очевидцев, в марше участвует несколько сотен человек. В руках у пенсионеров бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами остановить насилие со стороны силовиков и призывами к отставке действующего президента Александра Лукшенко. На некоторых плакатах имя гражданского активиста Романа Бондаренко, погибшего после столкновения с неизвестными в своем дворе из-за бело-красно-белых ленточек.

Возле здания КГБ люди ненадолго остановились, скандируя "Трибунал!" и "Фашисты!"

Колонну сопровождают микроавтобусы с силовиками.

Движение транспорта по проспекту Независимости частично закрыто. Метрополитен примерно на полчаса закрывал один из вестибюлей станции метро "Площадь Ленина", из которого можно попасть к Красному костелу, откуда стартовала акция.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов 9 августа.

Акции против насилия в Минске

10
Минск МВД Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Туркмении ограничили передвижение пожилых, не признавая пандемию

Пандемия коронавируса

Власти регионов ФРГ задумались о продлении локдауна

Пандемия коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Норвегия временно закрыла генконсульство в Мурманске

Пандемия коронавируса

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%

Аэропорт Шанхая отменил сотни рейсов из-за COVID-19 у двух грузчиков

Brent подорожала до $45,17 за баррель

Экономический кризис

Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР из-за пандемии

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 ноября

Выборы в США - 2020

Сенатор-республиканец призвала Трампа начать процесс передачи власти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');