В Минске пенсионеры вышли на "марш мудрости"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Белорусские пенсионеры вышли на "марш мудрости" в Минске. Как передает TUT.BY, участники акции идут по проспекту Независимости в сторону центра.

Милиция предупреждает их, что мероприятие не санкционировано, и просит разойтись.

По оценкам очевидцев, в марше участвует несколько сотен человек. В руках у пенсионеров бело-красно-белые зонтики, флаги и плакаты с призывами остановить насилие со стороны силовиков и призывами к отставке действующего президента Александра Лукшенко. На некоторых плакатах имя гражданского активиста Романа Бондаренко, погибшего после столкновения с неизвестными в своем дворе из-за бело-красно-белых ленточек.

Возле здания КГБ люди ненадолго остановились, скандируя "Трибунал!" и "Фашисты!"

Колонну сопровождают микроавтобусы с силовиками.

Движение транспорта по проспекту Независимости частично закрыто. Метрополитен примерно на полчаса закрывал один из вестибюлей станции метро "Площадь Ленина", из которого можно попасть к Красному костелу, откуда стартовала акция.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов 9 августа.