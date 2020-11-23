Ведущий производитель медперчаток закроет часть фабрик в Малайзии из-за COVID-19

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель медицинских перчаток, малайзийская компания Top Glove, закроет 28 фабрик из-за вспышки коронавируса среди сотрудников, сообщает издание Malay Mail.

Старший министр Малайзии по вопросам безопасности Исмаил Сабри Яакоб уточнил, что 23 ноября министерство здравоохранения провело 5 794 теста среди сотрудников, выявив 1 889 случаев заражения.

Ранее правительство уже ввело в общежитиях для сотрудников фабрики в городе Кланг режим усиленного контроля за передвижением. Фабрики будут закрывать в несколько этапов, чтобы сотрудники могли пройти обследование.

С начала пандемии в Малайзии заразились 56,6 тыс. человек, еще 1 884 человека умерли.