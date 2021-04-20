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Малайзийская оппозиция призвала короля отменить режим ЧС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Малайзийские оппозиционные политики во главе с бывшим премьер-министром Махатхиром Мохамадом направили королю Абдулле II петицию об отмене режима ЧС, введенному в январе из-за пандемии, пишет Malay Mail.

"Давайте будем честны. Эта декларация режима ЧС не про борьбу с COVID-19. Совсем нет. Она про политику. Она про слабое правительство, которое хочет остаться у власти", - заявил Махатхир Мохамад.

По его словам, жители страны в соцсетях начали выражать недовольство королем и его семьей. Он добавил, что это отчасти объясняется тем, что люди не в курсе, что правителю дал плохие советы премьер-министр Мухиддин Яссин.

"Малайцы редко показывают королю свое несогласие. Но сейчас нам нужно было уведомить дворцового секретаря, что люди начинают злиться на его высочество. Это можно увидеть в соцсетях", - отметил бывший премьер.

Режим ЧС, введенный до 1 августа 2021 года, дает премьеру полномочия самостоятельно принимать законы и приостанавливать работу парламента. Оппозиция считает, что премьер прикрывается именем короля от критики, из-за чего у населения растет недовольство монархией.

Хроника 09 января 2020 года – 20 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Малайзия Абдулла II Коронавирус Махатхир Мохамад Мухиддин Яссин

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