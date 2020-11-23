Туристам понадобится QR-код для въезда в Доминикану

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Доминиканской Республики с 29 ноября вводит единую электронную анкету для всех въезжающих в страну туристов, сообщили "Интерфаксу" в турофисе страны.

"Электронная анкета - отвечающая текущим реалиям инициатива, направленная на повышение эффективности миграционных, таможенных и санитарных процессов. Также это возможность улучшить впечатления прибывающих и выезжающих из страны пассажиров", - отметили в организации.

Форма доступна по ссылке: https://eticket.migracion.gob.do/ и заполняется до этапа миграционного контроля (можно выбрать английский или испанский языки). После заполнения пассажиру отправляется QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс.

Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета и до прохождения миграционного контроля.

В период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года власти Доминиканской Республики будут обслуживать два типа регистрационных документов: бумажную и электронную. С января цифровая форма станет единственной и обязательной.

Россия пока не возобновила авиасообщение с Доминиканой.

При пересечении границы страны справка об отсутствии COVID-19 не нужна, туристов в аэропортах будут проверять на коронавирус выборочно. Также им предложат бесплатные страховки от COVID-19, которые будут действовать до декабря.