Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Туристам понадобится QR-код для въезда в Доминикану

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Доминиканской Республики с 29 ноября вводит единую электронную анкету для всех въезжающих в страну туристов, сообщили "Интерфаксу" в турофисе страны.

"Электронная анкета - отвечающая текущим реалиям инициатива, направленная на повышение эффективности миграционных, таможенных и санитарных процессов. Также это возможность улучшить впечатления прибывающих и выезжающих из страны пассажиров", - отметили в организации.

Форма доступна по ссылке: https://eticket.migracion.gob.do/ и заполняется до этапа миграционного контроля (можно выбрать английский или испанский языки). После заполнения пассажиру отправляется QR-код, который будет отсканирован властями в порту въезда или авиакомпаниями при регистрации на рейс.

Анкету можно заполнить в любое время с момента покупки авиабилета и до прохождения миграционного контроля.

В период с 29 ноября 2020 года по 1 января 2021 года власти Доминиканской Республики будут обслуживать два типа регистрационных документов: бумажную и электронную. С января цифровая форма станет единственной и обязательной.

Россия пока не возобновила авиасообщение с Доминиканой.

При пересечении границы страны справка об отсутствии COVID-19 не нужна, туристов в аэропортах будут проверять на коронавирус выборочно. Также им предложат бесплатные страховки от COVID-19, которые будут действовать до декабря.

Доминикана

Новости

Российский миротворец ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец ранен при взрыве мины в Нагорном Карабахе
Пандемия коронавируса

В Туркмении ограничили передвижение пожилых, не признавая пандемию

Пандемия коронавируса

Власти регионов ФРГ задумались о продлении локдауна

Пандемия коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса

Норвегия временно закрыла генконсульство в Мурманске

Пандемия коронавируса

Вакцина компании AstraZeneca показала среднюю эффективность в 70%

Аэропорт Шанхая отменил сотни рейсов из-за COVID-19 у двух грузчиков

Brent подорожала до $45,17 за баррель

Экономический кризис

Fitch и Moody's понизили рейтинги ЮАР из-за пандемии

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');