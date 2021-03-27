Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 27.03В России 4 510 744+8 885В мире 126 134 260+642 525

Доминикана с 1 апреля изменит правила въезда иностранцев

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Доминикана с 1 апреля введет единую электронную анкету и QR-код для иностранных туристов, сообщает в субботу министерство туризма Доминиканской Республики.

С целью облегчить переход от бумажного носителя к цифровому до 31 марта будут приниматься оба формата, с 1 апреля станет обязательной цифровая анкета.

"С момента введения электронной анкеты в ноябре 2020 года нам удалось детально проанализировать платформу и усовершенствовать ее на основании отзывов пассажиров. Мы провели более 500 тестов и обновлений, чтобы гарантировать бесперебойную работу платформы с 1 апреля, когда ее использование станет обязательным для всех", - сказал глава министерства Давид Кольядо, которого цитирует пресс-служба.

Прямое авиасообщение между Россией и Доминиканой пока не открыто, хотя в ноябре эксперты говорили о возможном возобновлении прямых рейсов.

Форма электронной анкеты доступна по ссылке https://eticket.migracion.gob.do/ на русском, английском, испанском, французском, итальянском, португальском и немецком языках.

От туристов требуется предоставить номер паспорта, адрес в стране проживания и места назначения в Доминикане, данные для таможенной службы и декларация (аффидевит) о состоянии здоровья.

После заполнения система сгенерирует QR-код, который необходимо сохранить и предъявить в аэропорту прибытия. Пассажиру предстоит заполнить две формы - для въезда в страну и выезда из нее - и получить два QR-кода. При въезде предъявляется лишь QR-код на прибытие, который можно распечатать либо хранить в виде скриншота. QR-код на выезд предъявлять не нужно, он лишь подтверждает то, что данные были введены верно.

Форма должна быть заполнена до прохождения миграционного контроля. Рекомендуется сделать это в течение 72 часов до вылета. В крайнем случае, в доминиканских аэропортах доступен бесплатный доступ в Интернет для заполнения формы с любого электронного устройства.

Доминикана Доминиканская Республика

Новости по теме

Новости

Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места

Контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места

Четверо граждан Турции пострадали при взрыве в доме в Новой Москве

Четверо граждан Турции пострадали при взрыве в доме в Новой Москве
Пандемия коронавируса

Казахстан договорился о поставках вакцин "Спутник Лайт" и Sinovac

Что случилось этой ночью: суббота, 27 марта

Пхеньян заявил, что продолжит наращивать оборонную мощь

Пхеньян заявил, что продолжит наращивать оборонную мощь

Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

Франция предложила включить багет в список наследия ЮНЕСКО

В результате крушения поезда в Египте погибли 32 человека

Военные США помогут снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале

Организаторы "Евровидения" отказались допускать Белоруссию к конкурсу

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');