Король Испании уйдет на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19

Король Испании Филипп VI Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Короля Испании Филиппа VI поместили в карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19, сообщил в понедельник испанский телерадиоканал РТВЕ со ссылкой на королевский дворец.

По данным телерадиоканала, король отменил все запланированные мероприятия на то время, пока он будет оставаться в изоляции.

Королевский дворец в свою очередь отметил, что его супруга королева Летисия, дети – принцесса Леонор и инфанта София, несмотря карантин короля, смогут продолжить свою деятельность в нормальном режиме.