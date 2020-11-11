Испания ограничит въезд из стран с высокой заражаемостью COVID-19

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - С 23 ноября каждый, въезжающий на территорию Испании из стран с высоким уровнем распространения COVID-19, будет обязан предоставить отрицательный тест на наличие коронавируса, который необходимо сделать максимум за 72 часа до поездки, сообщило в среду министерство здравоохранения страны.

Тест нужно представить в оригинале на испанском или английском языке в бумажном или электронном виде.

Каждого пассажира при въезде в страну осмотрят, измерят его температуру и, при подозрении на коронавирус, отправят на диагностический тест в аэропорту.

Въезжающим будет необходимо по прибытии заполнить специальную форму, в которой будет указано, получили ли они отрицательный результат теста на коронавирус. Должностным лицам разрешат запросить подтверждение результатов анализа.

Турагенты, туроператоры, авиа-, морские или транспортные компании должны будут сообщать пассажирам, что перед поездкой необходимо иметь отрицательный результат теста полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Решение о списке стран, попадающих в зону риска, принято на основании директив Европейского союза. Так, страна ЕС относится к "зеленой зоне", если число случаев заражения на 100 тысяч человек за две предыдущие недели меньше 25. "Оранжевыми" стали страны, где за 14 суток зафиксировано не более 50 новых случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч населения. В этой зоне пять стран – Италия, Кипр, Эстония, Литва и Латвия. В "красной зоне" находятся регионы, где за две недели зафиксировано более 50 новых случаев коронавируса на 100 тысяч человек.

Другие страны будут оценивать, исходя из количества случаев на 100 тысяч человек за 14 последних дней. Граждане России пока не могут въехать в Испанию, как и в другие государства-члены ЕС.

В Испании с начала пандемии зафиксировано более 1,44 миллиона заражений коронавирусом. Более 40 тысяч пациентов скончались от последствий заражения инфекцией.