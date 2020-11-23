В Каталонии начали снимать COVID-ограничения

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Каталонии в рамках снятия ограничений, введенных для противодействия распространению коронавируса, в понедельник начали возобновлять работу бары, рестораны, спортзалы и культурные центры, сообщают региональные СМИ.

По их данным, помещения общественных заведений по-прежнему могут быть заполнены лишь на треть от обычного уровня. Поскольку ночной комендантский час остается в силе, бары и рестораны должны быть закрыты с 21:30 до 6:00.

Однако в заведениях разрешается обслуживать посетителей на верандах без каких-либо жестких ограничений при условии, что столики будут расположены друг от друга на расстоянии двух метров и за одним столиком будут находиться не более четырех человек.

Спортзалы также возобновляют работу при соблюдении некоторых ограничений - занятия на открытом воздухе можно проводить для половины от обычного числа занимающихся, а помещения могут быть заполнены лишь на треть от общей вместимости зала.

Театры, кинотеатры и концертные залы также возобновляют работу после вынужденного 24-дневного перерыва, однако заполнять их помещения можно будет только на 50%.

Магазины будут обслуживать посетителей также с ограничениями - помещения могут быть заполнены лишь на треть от общей вместимости.

Ослабление ограничений проходит в рамках первой из четырех фаз снятия мер в Каталонии. К следующей фазе власти региона приступят в декабре. Так, пока сохраняется ограничение на собрания более шести человек, однако 21 декабря это число могут увеличить до десяти.

Пока что в силе остается частичный локдаун по выходным дням - с 6:00 утра пятницы до 6:00 утра понедельника каталонцам не разрешается покидать города, в которых они проживают. При этом через две недели жителя разрешат ездить в другие города в пределах одного округа, а через четыре недели ограничение на передвижения может быть полностью снято.

Из-за серьезной эпидемиологической ситуации в начале октябре в Каталонии закрыли бары и рестораны, а к концу месяца власти объявили об ужесточении ограничений.

В Испании за время пандемии зафиксировали более 1,5 млн заражений коронавирусом, число летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 42,5 тыс.