Лукашенко обещал сохранить Белгазпромбанк, которым руководил Бабарико

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Белгазпромбанк" (дочерний банк "Газпрома" и "Газпромбанка") продолжит функционировать, ликвидация банка не планируется.

"В середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. И нам надо вместе сформировать руководство банка, поскольку государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать. Тем более что хозяева этого банка очень богатые люди. Имеется в виду "Газпром" и так далее", - заявил белорусский лидер, принимая главу временной администрации банка Надежду Ермакову.

При этом, по словам Лукашенко, бизнес банка не восстановлен в полном объеме. Он считает, что такая ситуация складывается из-за позиции "партнеров". "Банк даже получил за это время сверхплановую прибыль. Это хороший сигнал, хотя вопросы бизнеса еще остро стоят, бизнес не полностью восстановлен. И это не связано с той политикой, которую мы проводим здесь, внутри. Это связано с той политикой, которую проводят партнеры", - сказал глава государства.

Лукашенко также заявил, что белорусская сторона "предложила российским и другим акционерам совместно работать в Белгазпромбанке". При этом он утверждает, что акционеры банка "не хотят работать". "Не хотят работать - не надо. Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его, поддержали ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема", - добавил президент.

Лукашенко также сообщил, что Комитет госконтроля завершил проверку деятельности Белгазпромбанка.

Как сообщалось, Нацбанк Белоруссии с 15 июня 2020 года ввел временную администрацию в "Белгазпромбанке" после того, как департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовные дела в отношении ряда сотрудников, в том числе членов правления. Акционеры тогда заявили, что решение Нацбанка о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

Проблемы в банке начались после того, как Виктор Бабарико, который возглавлял его с середины 2000 года, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии. Бабарико был арестован 18 июня и помещен в СИЗО КГБ. Власти обвиняют его в организации преступной группы по отмыванию нелегальных доходов, уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Также были арестованы шесть из девяти членов правления банка, в том числе и.о. председателя правления Кирилл Бадей.