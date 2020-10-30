Арест Виктору Бабарико продлен до 18 декабря

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Бывшему претенденту на пост президента Белоруссии, бывшему главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико продлили срок содержания под стражей до 18 декабря, сообщил его адвокат Дмитрий Лааевский.

Он сообщил, что обжаловал это решение следствия в суде. Когда суд рассмотрит его жалобу, еще не известно.

"Защитой Виктора Бабарико в четверг, 29 октября обжаловано в суд очередное продление срока содержания п

По его словам, защита не видит законных оснований для содержания Ббаарико под стражей.

"Никаких конкретных обстоятельств, которыми бы объяснялась необходимость применения к нашему подзащитному вообще какой-либо меры пресечения, указано в постановлениях не было и не сообщено в судах. Хотя закон обязывает такие конкретные обстоятельства назвать", - сказал адвокат.

Он добавил, что следствие не представило никаких доказательств того, что его клиент должен быть арестован.

"Сторона защиты категорически отвергает все обвинения и не согласна с ними. А то, что орган следствия за более чем четыре месяца не сформулировал конкретное инкриминируемое деяние, тоже говорит о неприемлемости заключения под стражу", - отметил Лаевский.

Поэтому защита в очередной раз обращает внимание, что "задержание и заключение Бабарико под стражу является незаконным и необоснованным, а с точки зрения Международного пакта о гражданских и политических правах - произвольным". "В связи с этим мы просим суд поступить в соответствии с принципом верховенства права и отменить заключение под стражу", - заявил Лаевский.

По его словам, Бабарико "находится в очень непростой обстановке, но держится мужественно, и несмотря ни на что настроен бороться, потому что нет таких обстоятельств, за которые ему бы стоило чувствовать вину".

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке" была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Расследование ведет КГБ Белоруссии.

Бабарико собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но Центризбирком отказал ему в регистрации. За три дня до выборов президент Александр Лукашенко заявил, что Бабарико финансируют из России.

10 октября Бабарико был на встрече президента Лукашенко с несколькими арестованными представителями оппозиции. Президент говорил им о планах по изменению Конституции. Нескольких участников встречи затем освободили.