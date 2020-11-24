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Издатель Independent стал бароном Хэмптона и Сибири

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Елизавета II удостоила британского предпринимателя российского происхождения, издателя газет Evening Standard и The Independent Евгения Лебедева титула барона, сообщает правительственная The Gazette.

Он получил пожизненный титул и будет именоваться "бароном Лебедевым из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации". Также он получил место в палате лордов британского парламента.

Премьер-министр Борис Джонсон в июле выдвинул Лебедева в пэры. Британские СМИ писали, что они состоят в дружеских отношениях, и Джонсон, когда возглавлял МИД, приезжал на вечеринки в поместье Лебедева близ Перуджи.

Лебедев был удостоен титула за вклад в развитие медиаиндустрии и за участие в благотворительности, пишет The Independent. Издание напоминает, что бизнесмен в рамках нескольких кампаний собрал более 75 млн фунтов для разных благотворительных фондов, в том числе на помощь нуждающимся и на охрану природы.

Евгений Лебедев - сын бывшего совладельца Национального резервного банка Александра Лебедева. Лебедев-старший купил Evening Standard и The Independent в 2009-2010 годах за символический 1 фунт стерлингов.

Evening Standard Лондон Евгений Лебедев Великобритания Борис Джонсон Елизавета II Александр Лебедев

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