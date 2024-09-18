Guardian может продать старейшую в мире воскресную газету Observer стартапу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Британская Guardian Media Group (GMG) ведет переговоры о продаже старейшей в мире воскресной газеты Observer онлайн-стартапу Tortoise Media, пишет Financial Times.

Guardian уведомила сотрудников, что получила предложение от Tortoise и ведет с ней переговоры.

Предложенные условия сделки не раскрываются. По словам информированных источников FT, в предложении нет крупной денежной составляющей, однако оно включает обязательство о существенных инвестициях, которые защитят будущее издания.

Tortoise заявила, что намерена инвестировать более 25 млн фунтов в Observer в течение пяти лет и обязуется продолжать публиковать газету по воскресеньям.

Продажа Observer "дает шанс укрепить позиции Observer за счет инвестиций и позволит Guardian сфокусироваться на собственной стратегии роста", заявила главный исполнительный директор GMG Анна Бейтсон.

Tortoise была создана в 2019 году бывшим редактором The Times Джеймсом Хардингом и бывшим послом США в Великобритании Мэтью Барзуном.