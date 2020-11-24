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В 2021 году за рубежом выпустят 1 млрд доз вакцины "Спутник V"

Для международных рынков стоимость дозы будет меньше $10

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В следующем году за рубежом будет произведено 1 млрд доз российских вакцин "Спутник V" на 500 млн человек (по две инъекции на человека), сообщает Российский фонд прямых инвестиций в пресс-релизе, размещенном во вторник в твиттер-аккаунте вакцины.

"Действующие соглашения между РФПИ и ведущими зарубежными фармацевтическими компаниями позволяют производить вакцину "Спутник V" за рубежом для 500 млн человек в год, начиная с 2021 года", - говорится в сообщении РФПИ. В фонде пояснили "Интерфаксу", что в вакцине содержится два флакона, таким образом, всего будет произведено 1 млрд доз.

"Стоимость одной дозы вакцины "Спутник V" для международных рынков будет менее $10. "Спутник V" - это двухдозовая вакцина", - говорится в сообщении РФПИ. В нем отмечается, что таким образом, "Спутник V" будет вдвое дешевле зарубежных вакцин с аналогичными уровнями эффективности.

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Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%, ее цена составит $19,5 за дозу. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%, ее цена составит $25-37 за дозу.

Вакцинация для российских граждан будет бесплатной.

В сообщении отмечается, что "в настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний для дальнейшего увеличения производственных мощностей".

Первые международные поставки российской вакцины Sputnik V потребителям ожидаются в январе 2021 года на основе существующих партнерских отношений с иностранными производителями. Те партнеры, которые "недавно подали заявку, смогут получить первые партии вакцины с марта 2021 года", говорится в сообщении фонда.

"Мы готовы начать поставки вакцины Sputnik V на зарубежные рынки благодаря партнерским отношениям с производителями в Индии, Бразилии, Южной Корее, Китае и четырех других странах", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Ранее во вторник РФПИ сообщил об эффективности вакцины в 95% случаев.

11 августа года вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III - в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

Спутник V коронавирус Sputnik V

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