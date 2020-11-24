Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 95%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше уровня AstraZeneca, говорится в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций, опубликованном в твиттер-аккаунте вакцины во вторник.

"Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (соответствует 21-му дню после второй инъекции) показывают эффективность применения вакцины выше 95%", - говорится в сообщении РФПИ.

Как уточняют в РФПИ, из 14 тыс. добровольцев, получивших вакцину, восемь заразились коронавирусом, а из 4,7 тыс., получивших плацебо, - 31.

11 ноября - по итогам 28 дней после первого укола (и недели после второго) - эффективность вакцины составляла 91,4%, сообщал РФПИ ранее.

Полученные в ходе исследований промежуточные данные будут опубликованы научным коллективом НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи в одном из ведущих международных рецензируемых медицинских журналов. По окончании третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" Центр им. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях.

"В ходе испытаний специалистами по-прежнему не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается", - отмечают в РФПИ.

У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль, отмечается в релизе.

Следующий промежуточный анализ будет сделан, когда 78 (еще ожидается заражение у 39) добровольцев заразятся коронавирусом.

В настоящее время в ходе пострегистрационного исследования на 40 тыс. добровольцах привито двумя дозами 19 тыс. человек, только первой дозой - 3 тыс.

Директор НИЦЭМ им.Гамалеи Александр Гинцбург отмечает, что "расчетный показатель эффективности будет еще выше при анализе данных по прошествии трех недель после второй иммунизации, когда достигается наиболее сильный и устойчивый ответ организма".

"Мы планируем осуществить третий промежуточный анализ данных при подтверждении 78 случаев заболевания коронавирусом среди добровольцев, и у нас есть все основания предполагать, что результат превзойдет наши первоначальные ожидания", - приводятся слова Гинцбурга в релизе.

Он поясняет, что предыдущая оценка эффективности осуществлялась через неделю после получения добровольцами второй инъекции (а полноценный ответ формируется через три недели).

Заместитель директора Центра им.Гамалеи по научной работе Денис Логунов предполагает, что "на последующих промежуточных этапах "Спутник V" продемонстрирует позитивные показатели, что приблизит окончание исследований и начало массовой вакцинации наших граждан".

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил: "НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи разработал одну из наиболее эффективных вакцин против коронавируса в мире с эффективностью выше 90%. Уникальность российской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций".

11 августа года вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

В настоящее время одобрена и проводится третья фаза клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III - в Индии.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах.

Ранее вакцина британской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса COVID-19 показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность 95%. В свою очередь компания Moderna объявляла, что эффективность разрабатываемой ею вакцины от коронавируса составляет 94,5%.