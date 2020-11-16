Вакцина Moderna будет дорогой и изначально поставляемой только в США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса COVID-19 от американской компании Moderna по ряду причин на первых этапах будет поступать, в основном, на американский рынок, а небогатым странам она может вообще оказаться не по карману, пишет в понедельник британская газета The Guardian.

Издание поясняет, что на разработку этой вакцины администрация США выделяла федеральное финансирование. "К концу года компания нацелена на то, чтобы передать на американский рынок 20 млн доз вакцины", - отмечается в материале.

Еще один важный момент - сколько в итоге будет стоить вакцина. "Она - очень дорогостоящая. Летом Moderna нацеливалась на $37 за одну дозу, что дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20)", - пишет газета. Она прогнозирует, что в случае покупок крупных партий Moderna, вероятно, будет согласна снизить цену. "Однако в любом случае это - коммерческая компания, и она ясно объяснила, что нацелена на получение дохода", - отмечает The Guardian.

"Учитывая цену и связи с американской администрацией, остальному миру придется подождать (пока Moderna не насытит американский рынок и не переключится на другие - ИФ). А страны с низким уровнем дохода населения, вероятно, должны будут заняться поиском альтернативных вакцин", - подчеркивает издание.

Западные СМИ констатируют, что у вакцины от Moderna есть существенные сильные стороны. Например, она годится, в частности, для людей старше 65 лет. Побочные эффекты от препарата - непродолжительные и несильные. В частности, в некоторых случаях у участников испытания после укола болела рука, некоторые испытывали слабость.

Вакцину, по словам разработчиков, можно хранить месяц при температуре от двух до восьми градусов по Цельсию. Это выгодно отличает ее от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, которую необходимо хранить при температуре от -70 до -80 градусов по Цельсию. Такую вакцину непросто транспортировать, а у наиболее бедных стран попросту нет необходимого оборудования.

Высокая эффективность

Ранее в понедельник стало известно, что эффективность потенциальной вакцины от коронавируса от компании Moderna составляет более 94%. В компании заявили, что результаты превысили ожидаемые показатели, установленные для предварительных исследований. При этом в Moderna отметили, что уровень эффективности может измениться по мере анализа большего числа случаев.

Результаты эффективности вакцины Moderna пока что превышают эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Так, она показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Власти США уже закупили крупные партии вакцины и готовы начать распределять их по стране, как только препарат будет одобрен к применению.