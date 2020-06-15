IKEA решила вернуть девяти странам полученную от них помощь

Шведский ритейлер сообщил, что перенес период ограничений из-за COVID-19 лучше ожидаемого

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Шведский ритейлер IKEA (группа Ingka) ведет переговоры о возврате денег всем девяти странам, которые предоставили ей господдержку, поскольку компания пострадала от пандемии коронавируса COVID-19 меньше, чем ожидалось, пишет Financial Times.

Речь идет о Бельгии, Хорватии, Чехии, Ирландии, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и США.

Как сообщил управляющий по розничным операциям Ingka Толга Онку, в начале пандемии предполагалось, что бизнес может упасть на 70-80%. Однако сейчас уже возобновили работу все магазины сети, за исключением 23, а покупатели демонстрируют большой неудовлетворенный спрос на товары для обустройства дома. "Теперь мы знаем больше, чем в феврале и марте", - сказал он FT.

IKEA находится на ранней стадии обсуждения условий возврата компенсаций с национальными властями. Компании нужны были деньги на выплату зарплаты сотрудникам после того, как магазины сети были закрыты из-за вспышки коронавирусной инфекции. При этом из-за различий в том, как в разных странах устроены схемы отправки сотрудников в вынужденные отпуска или перевода их на сокращенный рабочий день, компания пока не знает, как она будет возвращать средства правительствам.

Сеть IKEA в мире насчитывает более 370 магазинов.