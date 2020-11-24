Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 171 161+521 837

Байден официально победил на выборах президента США в Неваде

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд Невады во вторник признал кандидата в президенты США Джо Байдена победителем на президентских выборах в этом штате США, сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, в результате единогласного решения семи непартийных судей шесть голосов выборщиков Невады официально уйдут Байдену. Ожидается, что все шесть выборщиков от Демократической партии встретятся 14 декабря в столице штата Карсон-сити.

В Неваде Байден заручился поддержкой 50,06% голосов избирателей, а президент США Дональд Трамп получил голоса 47, 67% жителей штата. Так, Байден обогнал Трампа на 33 тыс. 596 голосов избирателей.

Ранее во вторник Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. "Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков (от штата Пенсильвания - ИФ) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал губернатор Пенсильвании Том Вулф в своем твиттере.

20 ноября госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер утвердил победу Байдена в этом штате. "Цифры не лгут. Я считаю, что те данные, которые мы представили сегодня, - верные", - сказал Раффенспергер, слова которого приводят американские СМИ.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

США Невада Джо Байден

Новости по теме

Новости

Путин и Эрдоган обсудили Карабах, Сирию и Ливию

Байден лично представил ключевых сотрудников своей администрации

Пандемия коронавируса

Подана заявка на одобрение российской вакцины "Спутник V" в Европе

Что произошло за день: вторник, 24 ноября

Выборы в США - 2020

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Биткойн превысил $19 тысяч впервые за три года

Война санкций

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

Половина кабмина Армении подала в отставку, ожидается еще два увольнения

Военные США не увидели нарушений в ситуации с эсминцем "Джон Маккейн"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');