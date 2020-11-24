Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 168 889+519 565

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате

Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден
Фото: Reuters

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Пенсильвания Том Вулф объявил, что победа кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена официально утверждена в штате.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков (от штата Пенсильвания - ИФ) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф в твиттере.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

В РоссииПутин не будет поздравлять Байдена, несмотря на решение Трампа о передаче властиЧитать подробнее

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал судебные иски с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

В то же время, в ночь на воскресенье по московскому времени окружной суд в Пенсильвании заявил, то не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах. Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте (Пенсильвания), признал аргументы команды Трампа, инициировавшей иск, "безосновательными и спекулятивными". Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан". В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".

Ранее юристы Трампа пытались оспорить результаты подсчета голосов, основываясь на нарушениях при голосовании по почте. Они заявляли, что около 700 тыс. бюллетеней должны быть признаны недействительными

Хроника 09 января 2018 года – 24 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Пенсильвания Джо Байден Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Байден официально победил на выборах президента США в Неваде

Что произошло за день: вторник, 24 ноября

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху и кронпринц ОАЭ номинированы на Нобелевскую премию мира

Биткойн превысил $19 тысяч впервые за три года

Война санкций

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

Половина кабмина Армении подала в отставку, ожидается еще два увольнения

Военные США не увидели нарушений в ситуации с эсминцем "Джон Маккейн"

IKEA к 2025 году сделает половину блюд в своих кафе растительными

IKEA к 2025 году сделает половину блюд в своих кафе растительными

В 2021 году за рубежом выпустят 1 млрд доз вакцины "Спутник V"

WSJ узнала о новых планах администрации Трампа по антикитайским санкциям

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');