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Власти Миннесоты признали победу Байдена на выборах президента США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Избирательный совет штата Миннесота единогласно подтвердил результаты выборов, согласно которым кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа.

"Избирательный совет штата сегодня подтвердил результаты всеобщих выборов в Миннесоте в 2020 году", - цитируют СМИ заявление госсекретаря Миннесоты Стива Саймона.

Согласно подсчетам, Байден опережает Трампа более чем на 7 пунктов - у него 52,5% голосов, у его соперника - 45,4%.

Саймон отметил, что Миннесота в третий раз подряд становится лидером в стране по явке избирателей.

"Общее число избирателей составило 3 292 997 человек. Это означает, что 79,96% имеющих право голоса жителей Миннесоты приняли участие во всеобщих выборах 2020 года. Это самый высокий процент явки с 1956 года", - заявил он.

Победа в Миннесоте дает Байдену десять голосов коллегии выборщиков.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем, с успехом на выборах его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков, чтобы добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Почти по всем суд уже принял решение не в пользу Трампа.

Хроника 09 января 2018 года – 25 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден Миннесота

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