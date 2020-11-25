СМИ сообщили об ударах Израиля по юго-востоку Сирии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Юго-Восток Сирии подвергся авиаударам израильской армии, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

Первый удар был нанесен в районе деревни Рвихина к югу от Эль-Кунейтры вдоль границы с Израилем. Вскоре после этого поступило сообщение об ударе в районе Джебель эль-Мании, к югу от Дамаска.

В результате авиаударов жертв нет, нанесен только материальный ущерб.

С израильской стороны сообщений об атаках целей на сирийской территории пока нет.