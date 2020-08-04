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Израиль нанес серию ударов по позициям сирийских правительственных сил

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла в понедельник вечером серию ударов по позициям сирийских правительственных сил на юге Сирии, сообщает The Jerusalem Post.

Израильское военное командование отмечает, что удары наносили боевые самолеты и вертолеты в ответ на попытку теракта, совершенную ранее на границе между странами.

Армия обороны Израиля вела огонь по наблюдательным и командным пунктам в районе города Кунейтра. Также она стремилась уничтожить противотанковое вооружение и оборудование для разведки.

При этом в командовании пояснили, что даже если за попыткой теракта стоят не сирийские правительственные войска, они, тем не менее, несут ответственность за все происходящее на своей территории.

Официальные сирийские СМИ передают, что в результате этих израильских обстрелов погибших нет.

Ранее вечером в понедельник сирийские СМИ сообщили, что силы ПВО страны отражают атаки с воздуха в районе Дамаска. Предполагается, что их также провёл Израиль.

Ранее в понедельник военные Израиля ликвидировали четырёх человек, пытавшихся установить взрывные устройства на сирийско-израильской границе.

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