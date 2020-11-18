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Израильская армия нанесла удары по Сирии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Израильская армия сообщила, что нанесла удар по сирийской территориии, который был направлен как против размещенных в Сирии иранских сил, так и сирийских военных.

"Что сделали Иран и Сирия: разместили самодельные взрывные устройства у линии "Альфа", чтобы поражать израильские войска. Что мы сделали: только что нанесли удар по иранским силам Кудс и сирийским вооруженным силам в Сирии. Мы готовы действовать против иранских укреплений в Сирии", - говорится в сообщении армии в твиттере.

В результате ракетного обстрела Израилем территории Сирии погибли три человека, один получил ранения, причинен материальный ущерб, сообщило государственное агентство Сирии САНА, ссылаясь на военный источник.

Согласно источнику, в результате отражения атаки сирийскими средствами ПВО уничтожено несколько израильских ракет.

Ранее сообщалось, что средства ПВО в ночь на среду отражали воздушный налет Израиля в небе над столицей Дамаском, который агентство назвало "израильской агрессией".

Накануне израильская армейская пресс-служба сообщила, что в районе линии "Альфа" между Израилем и Сирией вблизи Голанских высот обезврежены несколько самодельных бомб.

Израиль Сирия

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