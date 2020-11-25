Украинский Генштаб насчитал около 3 тыс. военных РФ в Донбассе

Киев также утверждает, что в регион прибыли 10-12 групп снайперов из России

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время присутствуют порядка 3 тысяч российских военнослужащих, заявляет начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Разведка сообщает, что российских военнослужащих не более 3 тысяч. Это офицеры, инструкторы, те, кто помогает командирам принимать решения. В окопах российские солдаты не сидят, там вся "география" России, Украины, других стран. Все поставки техники, ее ремонт - на 100% из России", - сказал Хомчак журналистам в среду в Киеве.

"В то же время, есть информация о прибытии 10-12 групп снайперов из России, мы их видели по Широкино (село в Донецкой области - ИФ)", - добавил начальник Генштаба.

Между тем в Москве на разных уровнях неоднократно заявляли, что российских войск на территории Донбасса нет, и Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

При этом Хомчак высказал убеждение, что военное решение конфликта в Донбассе в существующих условиях невозможно. "Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", - пояснил он.