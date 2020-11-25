Синод Кипрской церкви признал ПЦУ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Священный Синод Кипрской православной церкви большинством голосов поддержал решение ее главы - архиепископа Хризостома - поминать на литургии Епифания Думенко, руководителя Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает неканонической.

Согласно сообщению на сайте Церкви Кипра, в ходе двух сессий Синода, 23 и 25 ноября, архиереи "подробно обсудили украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла из-за поминания архиепископом Хризостомом Епифания как предстоятеля Церкви Украины". В связи с этим Синод Кипра постановил, что "не возражает против решения" архиепископа Хризостома.

При этом Синод надеется на более широкие консультации, в которых примут участие все поместные Церкви, "чтобы пройти через нынешний кризис, который угрожает расколом Церкви Христовой".

По словам митрополита Киккского Никифора, на Синоде были "зафиксированы разногласия", а результатом голосования по украинскому вопросу стало девять против шести при одном воздержавшемся.

Признание автокефалии ПЦУ

Таким образом, Кипрская церковь стала четвертой, которая признала автокефалию ПЦУ, после Константинополя, Элладской церкви и Александрийского патриархата.

Как сообщалось, 24 октября за литургией в монастыре Пресвятой Богородицы Хрисороятиссы близ города Пафос глава Кипрской церкви помянул в числе предстоятелей автокефальных Православных церквей главу ПЦУ Епифания Думенко. Позже он признал, что свое решение с членами Синода не обсуждал и что о предстоящем поминовении они не знали. В свою очередь группа епископов Кипра выступила с протестом против такого решения своего предстоятеля.

20 ноября Синод Русской православной церкви принял решение о том, что патриарх Кирилл прекратит молитвенное поминовение главы Кипрской церкви. Синод также выразил глубокое сожаление в связи с поступком Хризостома II и напомнил, что решение архиепископа противоречит его неоднократным официальным заявлениям по украинскому вопросу, в частности письму на имя патриарха Кирилла от 26 июля 2018 года, в котором архиепископ заверял, что "Кипрская церковь никогда не отступит от своей позиции" и "всеми своими силами будет поддерживать позицию Русской православной церкви в вопросе так называемой автокефалии на Украине".