Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 59 759 494+588 333

Синод Кипрской церкви признал ПЦУ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Священный Синод Кипрской православной церкви большинством голосов поддержал решение ее главы - архиепископа Хризостома - поминать на литургии Епифания Думенко, руководителя Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает неканонической.

Согласно сообщению на сайте Церкви Кипра, в ходе двух сессий Синода, 23 и 25 ноября, архиереи "подробно обсудили украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла из-за поминания архиепископом Хризостомом Епифания как предстоятеля Церкви Украины". В связи с этим Синод Кипра постановил, что "не возражает против решения" архиепископа Хризостома.

При этом Синод надеется на более широкие консультации, в которых примут участие все поместные Церкви, "чтобы пройти через нынешний кризис, который угрожает расколом Церкви Христовой".

По словам митрополита Киккского Никифора, на Синоде были "зафиксированы разногласия", а результатом голосования по украинскому вопросу стало девять против шести при одном воздержавшемся.

Признание автокефалии ПЦУ

Таким образом, Кипрская церковь стала четвертой, которая признала автокефалию ПЦУ, после Константинополя, Элладской церкви и Александрийского патриархата.

Как сообщалось, 24 октября за литургией в монастыре Пресвятой Богородицы Хрисороятиссы близ города Пафос глава Кипрской церкви помянул в числе предстоятелей автокефальных Православных церквей главу ПЦУ Епифания Думенко. Позже он признал, что свое решение с членами Синода не обсуждал и что о предстоящем поминовении они не знали. В свою очередь группа епископов Кипра выступила с протестом против такого решения своего предстоятеля.

20 ноября Синод Русской православной церкви принял решение о том, что патриарх Кирилл прекратит молитвенное поминовение главы Кипрской церкви. Синод также выразил глубокое сожаление в связи с поступком Хризостома II и напомнил, что решение архиепископа противоречит его неоднократным официальным заявлениям по украинскому вопросу, в частности письму на имя патриарха Кирилла от 26 июля 2018 года, в котором архиепископ заверял, что "Кипрская церковь никогда не отступит от своей позиции" и "всеми своими силами будет поддерживать позицию Русской православной церкви в вопросе так называемой автокефалии на Украине".

Кипрская православная церковь Хризостом Епифаний Думенко Кипр ПЦУ Украина

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Италии COVID-вакцина AstraZeneca будет стоить менее 3 евро

Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов

Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов

Заключенных в Калифорнии поймали на крупнейшем мошенничестве в штате

Майя Санду проведет первые встречи с президентами Румынии и Украины

Майя Санду проведет первые встречи с президентами Румынии и Украины

Машина врезалась в ворота канцелярии Меркель

Машина врезалась в ворота канцелярии Меркель

Украинский Генштаб насчитал около 3 тыс. военных РФ в Донбассе

Пандемия коронавируса

В Сингапуре уже две недели не выявляли новых случаев COVID-19

В Сингапуре уже две недели не выявляли новых случаев COVID-19

Минторг США ввел предварительные пошлины на импорт фосфатов из РФ

Выборы в США - 2020

Власти Миннесоты признали победу Байдена на выборах президента США

Что случилось этой ночью: среда, 25 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');