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РПЦ оценила поступок архиереев Кипра, отказавшихся признавать ПЦУ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви отдали должное той части синодалов Церкви Кипра, которые выступили против признания Епифания Думенко - главы Православной церкви Украины (ПЦУ), которую Московский патриархат считает неканонической.

Как сообщалось, в среду на заседании синода Кипрской православной церкви было принято коммюнике о признании ПЦУ. Документ поддержали девять архиереев, шестеро высказались против, один воздержался.

24 октября за литургией в монастыре Пресвятой Богородицы Хрисороятиссы близ города Пафос глава Кипрской церкви помянул в числе предстоятелей автокефальных Православных церквей главу ПЦУ, что фактически означает признание этой неканонической религиозной организации.

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"Часть епископата Кипрской православной церкви, как видно из опубликованного сегодня коммюнике, согласилась поддержать предстоятеля в этом деянии, а другая часть категорически его не приемлет, руководствуясь священными канонами и своей архиерейской совестью. Эти архипастыри поставлены в трудное положение. Нет сомнений, они хотят сохранить единство собственной поместной Церкви, сберечь мир в среде собратьев", - говорится в опубликованном комментарии главы Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона.

"Но верность Священному Преданию и приверженность каноническим правилам не позволяют им участвовать в поминовении раскольника и признании "церкви", самозваные руководители которой не имеют законной хиротонии", - подчеркнул он.

По его мнению, решение синода Кипра говорит о продолжении раскола мирового православия, виновником которого, как отметил митрополит Иларион, является Константинопольский патриарх Варфоломей. По мнению представителя РПЦ, решение поминать в молитвах "лидера украинской раскольнической группировки" архиепископ Кипра принял именно под давлением Константинопольского патриарха.

"Преодоление глубокого кризиса, охватившего православный мир, представляется возможным лишь путем возврата к каноническому церковному строю и православной соборности, не предусматривающей первенства власти кого-либо из предстоятелей над Вселенской церковью, главой которой был и остается Господь наш Иисус Христос", - считает представитель РПЦ.

РПЦ Кипр Кипрская православная церковь ПЦУ Украина Митрополит Иларион

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