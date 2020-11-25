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Водитель въехавшего в ворота канцелярии Меркель авто известен полиции

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Полиция осведомлена о личности водителя автомобиля, въехавшего в ворота канцелярии Ангелы Меркель, заявил официальный представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

"Могу подтвердить, что он известен полиции, в 2014 году был такой же случай с его участием", - сказал Альтер журналистам в Берлине в среду.

25 ноября утром черная автомашина врезалась в ворота ведомства федерального канцлера в Берлине, находившийся за рулем мужчина был задержан, его опрашивает полиция.

По информации таблоида Bild, на кузове машины было написано "Вы - проклятые убийцы детей и стариков" и "Остановите политику глобализации". При этом, когда задержанный гражданин въезжал в ограждение канцелярии в 2014 году, то лозунги были другие - "Пора покончить с изменением климата, убивающим человечество" и "Николь, я люблю тебя".

Ранее сообщалось, что на место вызвали карету скорой помощи, куда, судя по снимкам, опубликованным Bild, и препроводили водителя машины.

Стив Альтер Германия Ангела Меркель Берлин

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