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Машина врезалась в ворота канцелярии Меркель

Машина врезалась в ворота канцелярии Меркель
Фото: Reuters

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Автомобиль черного цвета в среду утром врезался в ворота ведомства федерального канцлера Ангелы Меркель в Берлине, сообщает таблоид Bild со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, на машине с одной стороны белой краской было написано "Вы - проклятые убийцы детей и стариков", а с другой - "Прекратите политику глобализации".

Вскоре после этого на месте видели машину скорой помощи, зачем она приезжала - неизвестно.

Между тем Deutsche Welle сообщает, что никто в результате инцидента не пострадал, а водитель машины задержан.

Также издание уточняет, что Меркель в среду проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель по вопросу продления локдауна и дальнейших мер по борьбе с распространением коронавируса.

Германия Берлин Ангела Меркель

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