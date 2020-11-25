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Азербайджан не признал резолюцию Сената Франции по Карабаху

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к правительству признать самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) документом, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что эта резолюция - не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана. Этот документ, принятый ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН", - сказал Гаджиев.

"Этот провокационный шаг Сената является проявлением традиционных армянских предубеждений французских политических кругов", - отметил он.

Сенат Франции в среду принял резолюцию с призывом к правительству признать НКР. В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал лишь один.

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