Walt Disney сократит 32 тыс. сотрудников в первом финполугодии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co, крупнейшая в мире компания сферы развлечений и медиа, сократит порядка 32 тысяч сотрудников, преимущественно тематических парков, в первом полугодии 2021 финансового года (октябрь 2020 - март 2021 года). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Пандемия коронавируса и карантинные меры негативно сказываются на многих подразделениях Disney. Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в четвертом финансовом квартале, завершившемся 3 октября, рухнула на 61% – до $2,58 млрд.

Тематические парки Disney либо остаются закрытыми, либо работают в ограниченном режиме уже долгое время, круизы приостановлены со второго квартала текущего года, розничные магазины также в основном закрыты.

Компания сообщила, что может принять дальнейшие меры для улучшения своего положения, в том числе, привлечь дополнительное финансирование, отказаться от выплаты дивидендов, сократить инвестиции в производство фильмов и телевизионные проекты, а также отправить в неоплачиваемый отпуск или сократить сотрудников.

Акции Disney подорожали на 3% с начала текущего года.