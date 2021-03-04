Walt Disney закроет шесть десятков магазинов в Северной Америке

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Walt Disney Co. сообщила, что закроет не менее 60 розничных магазинов Disney Store в Северной Америке в 2021 году. В пресс-службе агентству Dow Jones объяснили, что компания решила сосредоточиться на электронной коммерции и сокращать число традиционных офлайн-магазинов.

Каждый из закрываемых магазинов Disney прерывал работу из-за локдаунов, отметил представитель компании.

В общей сложности в розничную сеть Disney входит порядка 300 магазинов по всему миру. В Disney Store представлены эксклюзивные линии продукции, выступающие в качестве поддержки и продвижения основных развлекательных программ и персонажей. При том что парки развлечений Disney приостанавливали работу из-за пандемии, продажи тематической продукции в магазинах компании также снизились.

В течение следующего года Disney будет работать над улучшением платформы электронной коммерции и намерен полнее интегрировать онлайн-шоппинг в мобильные приложения Disney Parks и социальные сети.

Кроме того, компания планирует расширить линейку продукции, сделав больший акцент на товары, которые могут привлечь взрослых, в том числе, одежду, товары для дома и коллекционные изделия.

Акции Disney за минувший год подорожали на 61%.

Ранее в феврале стало известно, что Walt Disney решила закрыть студию Blue Sky Studios с 34-летней историей. На этой студии были созданы все пять частей "Ледникового периода", "Рио" и другие известные мультфильмы. Компания объяснила это решение тем, что пандемия изменила экономические реалии.