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Трамп анонсировал старт поставок COVID-вакцины на следующей неделе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Поставки вакцины от коронавируса в США начнутся на следующей неделе или неделей позже, заявил президент США Дональд Трамп.

Он сообщил об этом во время общения в формате видеоконференции с американскими военными, расквартированными за рубежом, поздравив их с Днем благодарения.

Президент отметил, что первые партии вакцины будет предназначены для тех, кто находится на "передовой линии", медицинских работников и людей преклонного возраста.

Ранее о готовности вакцин от коронавируса объявили компании Pfizer, BioNtech, Moderna и AstraZeneca.

США Дональд Трамп Коронавирус

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