Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:45Заразились
на 20.11В России 2 039 926+24 318В мире 56 898 415+650 433

Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

"Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)", – сообщила Pfizer в твиттере.

Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.

Заявка на экстренное использование – это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Pfizer в том, что она затягивала объявление результатов тестирования вакцины до конца выборов. Трамп считает, что хорошие новости о новой вакцине помогли бы ему одержать победу.

Pfizer BioNTech COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Какао подорожало до максимума за 8 месяцев

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

Захвативший заложников налетчик задержан в Тбилиси

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

Путин призвал сохранить памятники и святыни в Карабахе

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

В Тбилиси в офисе микрофинансовой организации захватили заложников

Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г.

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

Балтийские страны расширили антибелорусские санкции

В Белоруссии задумались о сокращении декретного отпуска

Пандемия коронавируса

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19

Эксперты в ФРГ не заметили влияния локдауна на ситуацию с COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');