Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.
"Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)", – сообщила Pfizer в твиттере.
UPDATE: Pfizer and @BioNTech_Group have submitted an #EUA request to the @US_FDA for our #COVID19 vaccine candidate.— Pfizer Inc. (@pfizer) November 20, 2020
Watch @AlbertBourla's reaction to a moment 248 days in the making. #ScienceWillWin pic.twitter.com/NCGTOCt5Nz
Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.
Заявка на экстренное использование – это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.
Вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Pfizer в том, что она затягивала объявление результатов тестирования вакцины до конца выборов. Трамп считает, что хорошие новости о новой вакцине помогли бы ему одержать победу.