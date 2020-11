Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

"Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)", – сообщила Pfizer в твиттере.

UPDATE: Pfizer and @BioNTech_Group have submitted an #EUA request to the @US_FDA for our #COVID19 vaccine candidate.



Watch @AlbertBourla's reaction to a moment 248 days in the making. #ScienceWillWin pic.twitter.com/NCGTOCt5Nz