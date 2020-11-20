Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в США их вакцины от COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19.

"Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование нашей вакцины от COVID-19 в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)", – сообщила Pfizer в твиттере.

Ожидается, что рассмотрение запроса займет минимум несколько недель.

Заявка на экстренное использование – это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.

Вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Pfizer в том, что она затягивала объявление результатов тестирования вакцины до конца выборов. Трамп считает, что хорошие новости о новой вакцине помогли бы ему одержать победу.