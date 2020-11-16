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Эффективность COVID-вакцины компании Moderna оценили в 94,5%

Эффективность COVID-вакцины компании Moderna оценили в 94,5%
Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эффективность потенциальной вакцины от коронавируса COVID-19 от компании Moderna составляет более 94%, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные первоначального анализа финальных клинических испытаний.

"Этот положительный промежуточный анализ третьей фазы нашего исследования дает первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить COVID-19, в том числе тяжелое протекание заболевания", - заявил глава Moderna Стефан Бансель.

В заявлении Moderna отмечается, что третья фаза исследований, в которой приняли участие 30 тыс. человек, "отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%". Такой показатель эффективности основан на данных испытаний с участием 95 пациентов с подтвержденными случаями коронавируса: 90 из них получили плацебо и только 5 - вакцину компании Moderna.

"Мы, возможно, обеспечим вакцину, которая имеет большое влияние на предотвращение тяжелого заболевания, - добавил Банчел. - Это будет невероятная победа над этим ужасным вирусом".

В компании заявили, что результаты превысили ожидаемые показатели, установленные для предварительных результатов. При этом в Moderna отметили, что уровень эффективности может измениться по мере анализа большего числа случаев.

Новость об успешных испытаниях вакцины уже прокомментировал главный инфекционист США Энтони Фаучи. "Это, очевидно, очень впечатляющие результаты", - сказал Фаучи.

По его словам, 94,5% эффективности - "действительно выдающийся результат". Как передал телеканал CNN, Фаучи добавил, что вакцинация в США может начаться во второй половине декабря.

Результаты эффективности вакцины Moderna пока что превышают эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Так, она показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний.

Компании Pfizer и Moderna, исследования которых финансируются правительством США, приступили к последней третьей фазе клинических испытаний в конце июля. Власти Соединенных Штатов уже закупили крупные партии вакцины и готовы начать распределять их по стране, как только препарат будет одобрен к применению.

Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Moderna Стефан Бансель Коронавирус Энтони Фаучи США

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