Китай введет импортные пошлины на австралийское вино

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли Китая объявило о введении с 28 ноября временных антидемпинговых пошлин на вина из Австралии, пишет South China Morning Post. Их размер составит от 107,1% до 212,1%.

В ведомстве объяснили, что начатое в августе расследование показало, что австралийские виноделы поставляли дешевое вино на китайский рынок, нанося ущерб винодельческой промышленности Китая.

Ранее в этом году Китай ввел пошлины на импорт более 80% австралийского ячменя и приостановил поставки говядины с некоторых австралийских скотобоен, напоминает The Wall Street Journal.

Новые антидемпинговые меры могут стать серьезным ударом для Австралии, поскольку КНР является ведущим рынком для австралийских виноделов по стоимости поставок. В январе-сентябре на Китай пришлось 39% общего объема зарубежных поставок австралийского вина, по данным отраслевой организации Wine Australia.

Котировки акций крупнейшей в Австралии винодельческой компании Treasury Wine Estates рухнули по итогам торгов в пятницу на 11,3%.

Как сообщает телеканал 9News, министр сельского хозяйства Австралии Дэвид Литтлпрауд заявил, что страна будет бороться с решением Китая.

"Правительство Австралии категорически отвергает любые обвинения в том, что наши производители занимаются демпингом продуктов в Китае, и мы продолжаем считать, что для этих заявлений нет оснований или каких-либо доказательств", - сказал он.

Торговая война Австралии и Китая обострилась в начале 2020 года.