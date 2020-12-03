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Австралия приняла закон о праве вето для международных соглашений

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Австралии принял закон, который наделит центральное правительство правом налагать вето на любое соглашение между представителями Австралии и иностранным правительством.

Закон позволит министру иностранных дел блокировать любую договоренность, которую с иностранными партнерами заключают штаты Австралии, местные советы или отдельные организации, если это соглашение противоречит международной политике страны или несет угрозу ее международным отношениям.

Закон принят ради защиты интересов Австралии, объяснил премьер-министр страны Скотт Моррисон журналистам. Он подчеркнул, что при этом не подразумевались меры защиты от каких-либо конкретных стран.

Однако закон о вето был принят после того, как власти штата Виктория подписали юридически не обязывающий меморандум о взаимопонимании по китайской инициативе "Один пояс - один путь".

Торговая война Австралии и Китая активизировалась с начала 2020 года. Стороны повышают пошлины на товары, вводят торговые ограничения. Весной Австралия обвинила Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса. Недавно чиновник правительства КНР опубликовал в твиттере фейковую фотографию со сценой убийства ребенка австралийским солдатом на фоне обвинений ВС Австралии в неоправданных убийствах в Афганистане.

В фокусе внимания может оказаться учеба в австралийских университетах китайских студентов, которые приносят бюджету Австралии миллиарды долларов, платя за образовнаие. Некоторые из образовательных договоров заключены со структурами, связанными с правительством Китая.

Австралия Китай Скотт Моррисон

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