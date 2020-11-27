Котировки нефти завершат неделю 7%-ным ростом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти в пятницу изменяются разнонаправленно: Brent слабо дорожает, WTI дешевеет. В четверг основные торги в США не проводились в связи с праздником (День благодарения), а в пятницу они завершатся на час раньше.

К 18:25 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,29%), до $47,94 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,47 (1,03%), до $45,24 за баррель.

С начала текущей недели как Brent, так и WTI подорожали примерно на 7%, а с начала ноября - на 27%. Поддержку нефтяному рынку оказали новости об успехе сразу нескольких компаний в разработке вакцин от COVID-19, повысившие оптимизм в отношении того, что проблема пандемии коронавируса, существенно ограничивающей деловую активность и спрос на нефть, будет решена, пишет Dow Jones.

Эксперты, однако, предупреждают, что цена нефти может скорректироваться после быстрого роста, особенно с учетом снижения уверенности в эффективности экспериментальных вакцин после выявления проблем в тестировании вакцины британской AstraZeneca.

В центре внимания трейдеров остается ОПЕК+, которой на следующей неделе предстоит решить, нужно ли следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или лучше отложить повышение.

30 ноября пройдет конференция ОПЕК, а на 1 декабря запланирована встреча министров стран ОПЕК+.