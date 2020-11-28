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Бельгия откроет непродовольственные магазины с 1 декабря

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Благодаря общим усилиям всех бельгийцев эпидемиологическая ситуация в стране значительно лучше, чем месяц назад, но все равно она остается очень сложной, вирус интенсивно распространяется, и больницы испытывают большую нагрузку, заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

"Сейчас надо проявлять большую осторожность. Неосторожность, непродуманные действия разрушат все, чего мы достигли за месяц, и этого нельзя допустить", – сказал глава бельгийского правительства вечером в пятницу на пресс-конференции после заседания комитета по согласованию, в который входят руководители федеральных и региональных властей.

Премьер-министр сообщил о мерах, которые комитет распорядился ввести с 1 декабря.

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При соблюдении строгих санитарных правил откроются магазины непродовольственных товаров.

Будет разрешено открытие бассейнов и музеев также при соблюдении соответствующих протоколов.

Празднование Рождества допускается в очень узком, строго семейном кругу при одном исключении: одинокие люди смогут пригласить к себе двоих гостей.

Комендантский час с полуночи и до 5 часов утра остается в силе. Также сохраняется правило для собраний на открытом воздухе – не более четырех человек.

Будет усилен полицейский контроль за поездками людей, особенно гостивших более 48 часов за границей.

Все эти правила будут действовать до 15 января 2021 года.

Де Кроо призвал население Бельгии "пережить весь зимний период наилучшим образом", учитывая особую опасность вируса зимой. "У нас всех есть коллективная задача: снизить цифры. День за днем, неделя за неделей мы должны стремиться снижать цифры", – сказал он.

По его словам, если в определенный момент эти цифры достигнут достаточно низкого уровня, тогда можно будет поменять правила. По последним расчетам, такой момент при сохранении нынешних коллективных усилий может наступить к середине января, а не в ближайшие недели.

Премьер указал на важность того, чтобы не расслабляться слишком рано и не допустить третьей волны, которую будет очень трудно перенести, так как больницы не перестают многие месяцы испытывать огромную нагрузку.

Ранее в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе антикризисного центра и бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano было отмечено, что общие показатели по коронавирусу в Бельгии сохраняют в последние дни положительную динамику, в том числе улучшается ситуация со статистикой летальных исходов.

Уменьшается также заражаемость коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на 37%, при том, что в стране за этот период увеличилось число тестирований на COVID-19. Положительная тенденция и у статистики госпитализаций.

Бельгия коронавирус COVID-19

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