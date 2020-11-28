В Европе немного снизилась заражаемость COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В ряде стран Европе ситуация с коронавирусом COVID-19 продолжает стабилизироваться благодаря введенным для борьбы с инфекцией ограничительным мерам.

По сообщению испанского Минздрава, вирус отступает на всей территории Испании, в пятницу впервые индекс количества новых заражений на каждые 100 тысяч человек за две недели установился на уровне 307. В понедельник он находился на уровне 529. Речь идет о постоянном снижении с 9 ноября, когда был зафиксирован максимум за все время второй волны.

Снижение количества новых заражений фиксируется во всех автономных сообществах – наиболее благоприятная ситуация складывается на Канарских островах, наиболее сложной она продолжает оставаться в Кастилии-и-Леоне.

Несмотря на положительную динамику, уровень заражения в стране, по словам главы Координационного центра по чрезвычайным ситуациям в области санитарной безопасности Испании Фернандо Симона, остается "очень высоким". Цель состоится в том, отметил он, чтобы снизить показатель на каждые 100 тысяч человек из расчета на две недели до 25, но пока эта цель остается еще очень далекой.

Минздрав Испании сообщил, что в пятницу в стране выявлено 10,8 тысячи новых заражений, 294 инфицированных скончались. Наихудшая статистика по летальным исходам среди пациентов с COVID-19 в автономных сообществах Андалусия и Каталония (по 61 летальному исходу в каждом сообществе). Всего с начала эпидемии в Испании от последствий заражения COVID-19 скончались более 44,6 тысячи человек.

Во Франции идет четвертая неделя общенационального локдауна, и в стране наблюдается ежесуточный спад случаев заражения. За последние 24 часа выявлены 12 459 заражений, накануне этот показатель был почти на 1 тыс. выше – 13 563, а неделю назад за сутки диагностировали более 21 тысячи случаев коронавируса.

Между тем, за сутки зафиксировано 957 случаев смерти среди инфицированных: этот показатель включает 393 скончавшихся за сутки в больницах и 564 летальных исхода в домах престарелых за четверо суток.

Согласно данным Минздрава Франции, число госпитализированных пациентов продолжает снижаться. По состоянию на пятницу общее число пациентов с COVID-19 в больницах составляет 28 648, что на 662 ниже, чем накануне.

Всего во Франции с начала пандемии коронавируса диагностировали свыше 2,1 миллиона заражений, более 51,9 тысячи инфицированных скончались. Согласно данным статистического сайта Worldometer, более 158 тысяч заболевших выздоровели.

Вспышка коронавируса в Великобритании начала впервые за три месяца постепенно угасать. По официальным данным, за прошедшие сутки в Соединенном Королевстве было зарегистрировано 16 022 новых случая заражения COVID-19, что несколько ниже предыдущего суточного показателя в 17 555 заражений. Также в стране зафиксирован 521 летальный исход среди инфицированных коронавирусом.

Правительственный научно-консультативный комитет утверждает, что коэффициент распространения инфекции составляет от 0,9 до 1,0. Это означает, что в среднем каждые 10 человек, у которых был диагностирован COVID-19, заражают от 9 до 10 человек. Считается, что в случае, если показатель опускается ниже 1, число новых заражений будет сокращаться.

Ситуация в Великобритании разнится от региона к региону: происходит рост в Лондоне и юго-восточной части Англии, но в то же время снижение на северо-западе и северо-востоке страны, где ранее были зафиксированы самые высокие показатели инфекции.

В Великобритании 5 ноября был на четыре недели введен режим локдауна. На следующей неделе он сменится ограничениями, который будет принимать каждый субъект самостоятельно.

Между тем, в Италии вновь зафиксировали максимальный за вторую волну суточный прирост смертности – за минувшие сутки скончались 827 человек с коронавирусом, что немногим выше показателя накануне в 822 случая смерти.

Кроме того, выявили еще 28 352 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что, напротив, ниже, чем было зафиксировано в четверг (29 003). Наиболее эпидемиологически неблагоприятным регионом остается область Ломбардия, на нее приходится 5 389 из всех суточных случаев коронавируса.

Таким образом, всего в стране за время пандемии зафиксировали свыше 1,5 миллиона заражений, причем более 53,6 тысячи заболевших скончались.

Как отмечают западные СМИ, в последние дни уровень смертности в Италии был выше, чем в других странах Европы. При этом снижается число ежесуточных госпитализаций, что позволяет предположить, что инфекция отступает. Так, общее число госпитализированных составляет 33 684, что на 354 пациента меньше, чем накануне. Из палат интенсивной терапии выписали 64 заболевших, теперь в данных отделениях находятся 3 782 пациентов.

Как сообщил Минздрав Италии, с воскресенья начнут ослаблять ограничения по борьбе с коронавирусом в пяти регионах страны, в том числе в Ломбардии. Так, в Ломбардии, Пьемонте и Калабрии уровень ограничений снизят с самого строго "красного" до "оранжевого". А области Сицилия и Лигурия переместят из "оранжевой" в "желтую" зону.

Власти Кипра в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса заявили о намерении ввести на всей территории республики комендантский час в ночное время.

По словам министра здравоохранения Кипра Константиноса Иоанну, эта мера будет применяться в период с 30 ноября по 13 декабря, ограничение будет действовать с 21:00 до 5:00 местного времени.

Кроме того, заведениям общепита будет предписано закрываться в 19:00 местного времени, в спортивных залах, магазинах, парикмахерских, кинотеатрах и музеях будут расширены меры социального дистанцирования.

Комментируя введение ограничительных мер, Иоанну отметил: "Праздники в этом году будут беспрецедентными, но мы должны защитить нашу систему здравоохранения и тех, кого мы любим".

Согласно статистике Минздрава Кипра, с начала эпидемии в республике скончались 48 человек с COVID-19, при этом половина из этих летальных исходов приходится на ноябрь.

Как отмечает издание The Guardian, ежесуточно в Европе в среднем выявляют по 236,9 тысячи случаев коронавируса. При этом вторую неделю подряд наблюдается замедление роста заражений на 10% во многом благодаря введенным ограничениям.