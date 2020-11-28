Четыре человека подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли после подрыва, по первичным данным, на противотанковой мине в Физулинском районе Азербайджана, сообщила Генпрокуратура республики.

В ведомстве рассказали, что происшествие произошло в субботу в районе 15:20, люди подорвались, находясь в машине, на территории села Ашагы Сейидахмедли.

Сотрудники прокуратуры прибыли на место, осмотрели тела погибших, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Отмечается, что после установления личностей погибших прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) и другим статьям УК Азербайджана, поручив расследование Генпрокуратуре.