Пашинян сообщил об обсуждении с Путиным Лачинского коридора в Карабахе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, в которых стороны затронули ряд вопросов по ситуации в Нагорном Карабахе.

"Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами Лачинского коридора, пропавшими без вести, поисковыми операциями, телами погибших, обменом пленными", - написал Пашинян в фейсбуке в пятницу.

Кроме того, добавил Пашинян, стороны обсудили размещение и разграничение миротворцев, а также разблокировку транспортных коммуникаций в регионе.

Премьер Армении отметил, что такие обсуждения проходят регулярно, иногда несколько раз в день.

"Мы не всегда распространяем информацию об этих обсуждениях, учитывая их характер и частоту", - заявил он.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана остановились на занимаемых позициях.

По условиям трехстороннего заявления, Лачинский район, через который проходит одноименный горный коридор, связывающий самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) с Арменией, должен быть возвращен Азербайджану до 1 декабря. Лачинский коридор и дальше будет связывать Армению со Степанакертом. Для контроля за выполнением договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент.