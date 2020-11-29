Китайский зонд "Чанъэ-5" в воскресенье должен совершить посадку на Луну

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" в воскресенье вечером должна совершить посадку на Луну с целью собрать образцы породы с естественного спутника Земли.

Зонд прилунится в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны. В последующие задачи "Чанъэ-5" входит сбор около 2 кг геологической породы и доставка их на Землю. Миссия займет 23 дня.

Непосредственно на поверхности Луны аппарат проведет не более одних лунных суток (14 земных дней) пока в районе посадки будет светло, поскольку аппарат не оборудован радиоизотопными нагревателями, чтобы выдержать холодные лунные ночи. Экстремальные ночные температуры могут повредить электронику Чанъэ-5".

"Чанъэ-5" был выведен на орбиту Земли ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 ноября в 23:30 мск.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической состыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой планируется 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

В случае успеха Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 326 г лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 391 г.

Китайскую миссию за лунными образцами планировали еще в 2017 году, но отложили из-за отказа двигателя.

В минувший вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выразило надежду, что Китай поделится с мировым сообществом данными, собранными во время миссии на Луну.